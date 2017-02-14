Людям нравится делать селфи больше, чем смотреть на них
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Исследователи выделили три типа селфи. Первые делались ради саморекламы, на вторых люди запечатлевали нечто личное, чтобы завоевать симпатию, а третьи не позволяли по достоинству оценить людей на фото и их достижения. Специалисты обнаружили, что участники, которые чаще делали первый и второй типы селфи, позитивнее относились к таким фото по сравнению с добровольцами, которые в основном делали селфи последнего типа.
От 62 до 67% опрошенных отметили, что у селфи могут быть негативные последствия, например, для самооценки. Кроме того, селфи других людей казались участникам менее искренними, чем собственные. Также селфи, сделанные другими людьми, чаще считали саморекламой по сравнению со своими.
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