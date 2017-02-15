Для защиты от болезней печени и ожирения врачи предлагают перейти на низкоуглеводную диету

Люди, диета которых построена на продуктах с низким уровнем углеводов, в большей степени зависят от окисления жира в печени для производства энергии, чем те, кто сидит на низкокалорийной диете, сообщают биологи Техасского университета США. Вместо того, чтобы искать эффективное лекарство для борьбы с ожирением и другими хроническими заболеваниями, включая диабет и болезнь печени, можно просто оптимизировать рацион питания, предлагают авторы исследования. Было установлено, что низкокалорийные продукты позволяют похудеть в среднем на 2 килограмма в течение двух недель, а диета с низким содержанием углеводов – сбросить около 4 килограммов веса.Глюкоза, форма сахара, и жир метаболизируются в печени и используются в качестве источника энергии в организме. Глюкоза может быть сформирована из лактата, аминокислот и глицерина. Для того чтобы определить, как питание влияет на производство глюкозы и работу печени, учёные назначили участникам эксперимента два вида диеты: низкокалорийную либо с низким уровнем углеводов. Врачи заметили, что организм людей, потребляющих мало углеводов, производит больше глюкозы из лактата и аминокислот, а люди, придерживающиеся низкокалорийной диеты, получали 40% глюкозы из гликогена, который исходит из углеводов и хранится в печени до тех пор, пока телу он не понадобится. Диета с низкими концентрациями углеводов наоборот способствовала тому, что люди получали лишь 20% глюкозы из гликогена: вместо накопления такого запаса, жир сжигался в печени ещё до получения энергии.Полученные результаты имеют большое значение, поскольку накопление избыточного жира в печени, в первую очередь триглицеридов, может привести к заболеваниям печени, сфера действия которых в последнее время растёт в западных странах. Болезни печени связаны с нарушением обмена веществ, сопротивлением инсулина, диабетом, ожирением, воспалением печени, циррозом и раком. Медики добавляют, что низко-углеводная диета позволяет сжигать жир во всём теле, тем самым предотвращая хронические заболевания