Если под глазами появилась синева

Легкая синева под глазами есть у всех, даже у новорожденных детей. Дело в том, что в этом месте затруднен отток венозной крови, а кожа тонкая. Вот и просвечивается внутренняя «кухня». С возрастом цвет кругов становится интенсивнее, поскольку кожа теряет влагу и истончается еще больше.Чаще всего причиной «синяков» под глазами становится курение (даже пассивное) и недосыпание. Правда, даже если вы курить бросите, круги продержатся еще месяца полтора. Есть тонкости и со сном.Нужно не только спать достаточное количество часов, но и делать это в правильное время, то есть, ночью. Лучше всего ложиться не позднее 22-23-х часов вечера. Но что делать, если человек ведет размеренную жизнь, а чернота под глазами все равно остается?Врач клиники эстетической медицины Роксана Белова считает, что виной тому либо наследственность, либо болезни сердца, печени, почек или носоглотки. В этом случае нужно искать и устранять первопричину, а не надеяться на лосьоны и кремы.Многие люди прибегают к лимфодренажу (особый массаж, активизирующий кровоток в области лица и шеи). Но хотя эффект от такой процедуры достаточно длительный (8-10 месяцев), тем не менее через этот временной отрезок проблема возвращается.Есть чисто косметическая хитрость: нанесение под глазами более светлого тонального крема. А есть самый дешевый способ – не обращать на круги внимания. Признать, что синева – это неотъемлемая часть вашего облика, которая придает загадочность вашему взгляду.