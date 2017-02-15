Гормональная терапия в период менопаузы повышает риск возникновения рака груди

Гормональная терапия, к которой прибегают для контроля симптомов менопаузы, может повысить риск возникновения рака груди, сообщили американские исследователи из университета Макмастера.Еще в 2002 году ученые пришли к выводу, что опасения по поводу связи гормонозаместительной терапии и инфарктов, инсультов, рака груди не являются необоснованными. С тех пор количество женщин, желающих прибегнуть к гормонам для избавления от приливов жара, перемен в настроении и других неприятных симптомов менопаузы, уменьшилось. Однако все равно до сих пор предлагается такой вид терапии.В ходе нового исследования ученые установили, что снижение спроса на гормонозаместительную терапию привело к снижению количества заболеваний раком груди.Эксперты считают, что, учитывая потенциальный вред, связанный с использованием гормонов при лечении симптомов менопаузы, врачи и пациентки должны тщательно взвешивать все «за» и «против», используя в случае необходимости минимальные дозы. Результаты исследования будут опубликованы в издании Epidemiology and Community Health в январе будущего года.