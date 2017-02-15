Вещество для производства каучука вызывает рак
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Рабочие, контактирующие с меркаптобензтиазолом на каучуковых заводах в Северном Уэльсе подвергались двукратному риску рака толстой кишки и четырехкратному риску рака костного мозга по сравнению с рабочими других производств.
«Вероятно, с меркаптобензтиазолом нужно работать в специальных условиях, поскольку он может являться канцерогенным фактором»,- сказал Том Сорахан из университета Бирмингема. Риск ограничивается работниками, участвующими в производстве. Люди, использующие изделия из резины не подвергаются воздействию вредного химиката.
Команда доктора Сарахана рассматривала показатели смертности среди 363 рабочих, работающих с химикатом, которые были заняты в производстве от шести месяцев в период между 1955-1984 годами, а в период 1971 – 2005 годов у них был диагностирован рак. Однако не обходимо повторное и более глобальное исследование, чтобы подтвердить данную взаимосвязь
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