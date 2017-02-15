Здоровый образ жизни позволяет остановить прогрессирование катаракты
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Катаракта или помутнение кристаллика является основной причиной нарушения зрения в мире. Только в одной Германии в связи с катарактой ежегодно оперируют 800 тыс. глаз. Издержки для системы здравоохранения страны оцениваются в сумму более 600 млн евро в год. В Немецком обществе офтальмологов подчеркнули значимость факторов образа жизни для развития болезни наряду с наследственностью.
Президент общества профессор Томас Конен ссылается на недавнее британское исследование, в котором анализировался риск катаракты у женщин в менопаузе. Оказалось, что сахарный диабет повышал риск глазного заболевания в три раза. Также значимым оказался фактор курения, который добавлял риск на 26%. Избыточный вес пациента повышал риск катаракты на 12%
Профессор Кристиан Орлофф, спикер Немецкого офтальмологического общества:
“Эти результаты еще раз показывают, насколько важно, чтобы мы - окулисты - объясняли пациентам, как они могут сами избежать прогрессирования катаракты.”
Listis
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