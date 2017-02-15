Психологи: февраль самый депрессивный месяц в году

Специалисты предупредили о том, что в последний месяц зимы особенно высок риск депрессии у людей. По их словам, февраль в психологическом плане наиболее тяжелый месяц в году. В День всех влюбленных 14 февраля врачи решили предупредить о возможных всплесках депрессии и суицидальных наклонностей. В публикации электронной газеты «Век» психологи отметили, что февраль оказывается для многих людей наиболее неблагоприятным периодом в эмоциональном аспекте.«В психиатрии существует такое понятие как «сезонная депрессия». В большинстве случаев это обострение уже существующего состояния», - конкретизировали научные работники.День влюбленных, по мнению психологов, вносит свою лепту в ухудшение психики, ведь для многих он является напоминанием о несчастной любви и несложившихся отношениях. Примечательно, что, по данным экспертов, негативный процесс затрагивает не только подростков, но и людей более взрослых поколений.«Особенно сложно переживают 14 февраля люди одинокие или недавно потерявшие близкого человека», - констатировали исследователи.Усугубляют проблему февральской депрессии и погодные факторы – недостаток света, холода и еще не скорое наступление весны и тепла. Кроме того, на текущий месяц приходятся лунное и солнечное затмение, которые оказывают сильное влияние на психику и здоровье человека, сообщили специалисты.«Многие люди, которые традиционно перед Новым годом строили особые планы на будущее, как правило, именно в феврале начинают остро переживать из-за того, что их жизнь не слишком успешна - могут разочаровывать как карьера, так и отношения. Лучше всего в это время успокоиться и не предпринимать попыток что-то кардинальным образом изменить в жизни», - полагают эксперты.