Морковь добавляет мужчинам привлекательности

Бета-каротин придает коже желто-оранжевый оттенок. Это подсознательно воспринимается как признак хорошего здоровья. Однако на самом деле таковым не является, выяснили австралийские ученые.Как показали предыдущие исследования, красная, желтая и оранжевая окраска самцов, источником которой являются натуральные пигменты каротиноиды, содержащиеся в плодах и растениях, играет важную роль в половом отборе у многих видов животных, в частности у птиц, рыб и рептилий.Самок больше привлекают ярко окрашенные самцы, так как такая окраска недвусмысленно сигнализирует об их крепком здоровье, а значит о высокой способности к выживанию, размножению и передаче своих хороших генов потомству. Каротиноиды обладают мощными антиоксидантами свойствами, защищающими клетки организма от повреждения свободными молекулами кислорода (от оксидативного стресса). Особи, способные добывать богатую этими веществами пищу в количествах, достаточных для того, чтобы это отразилось на их окраске, по определению крепки и здоровы.Авторы исследования решили проверить, работает ли этот эволюционный механизм у человека, а также существует ли корреляция между желтоватым оттенком кожи и состоянием здоровья. Для этого они отобрали 43 гетеросексуальных молодых мужчин европеоидной внешности, средний возраст которых составил 21 год.На старте исследования все участники прошли медицинское обследование, позволяющее оценить уровень оксидативного стресса, активность иммунитета, качество спермы. Кроме того, всех молодых людей сфотографировали. Затем на протяжении 12 недель участники получали добавки с бета-каротином. По завершении этого срока они снова прошли медицинское обследование, их также снова сфотографировали, чтобы отследить изменения, произошедшие с цветом их кожи. Как и ожидалось, он приобрел желтовато-оранжевый оттенок.Фотографии мужчин продемонстрировали 66 женщинам, средний возраст которых составил 33 года. Их попросили оценить степень привлекательности и состояние здоровья участников до курса бета-каротина и после. Оказалось, что женщины выбирали фотографии мужчин с желтоватым оттенком кожи вдвое чаще, чем фотографии, сделанные до курса бета-каротина. Мужчины с таким цветом лица казались женщинам более привлекательными и более здоровыми. Однако, как показало обследование, никакого существенного позитивного воздействия на состояние здоровья мужчин бета-каротин на самом деле не оказал.Полученные результаты заставляют предположить, что, как и у животных, у людей половой отбор может быть основан на цвете окрашенной каротиноидами кожи, пишут исследователи. Однако, в отличие от животных, у человека этот признак подает ложные сигналы по поводу состояния здоровья своего обладателя.Ранее психологи из Университета Маккуори выяснили, что растительная пища в целом добавляет мужчинам привлекательности.