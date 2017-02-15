Ученые избавились от запаха подмышек необычным способом

Специалисты из Калифорнийского университета научились справляться с дурным запахом пота с помощью чужих бактерий.Специалисты из Калифорнийского университета научились справляться с дурным запахом пота с помощью чужих бактерий. О новом способе они рассказали на дерматологическом симпозиуме в Швеции.Организм человека населен бактериями, которые могут влиять на состояние здоровья, вызывая расстройства кишечника, иммунитета и даже мозга. У кожи тоже есть свой микробиом, варьирующийся в зависимости от части тела. Живущие в области подмышек бактерии выделяют соединения, играющие роль в образовании дурного запаха.Исследователи пересадили мужчине, страдавшему от неприятного запаха, бактерии из подмышек его брата-близнеца, не испытывавшего таких проблем. Это помогло избавиться от запаха. Пересадка бактерий была проведена около года назад, и запах до сих пор не вернулся.Исследователи провели эту процедуру еще с 17 парами человек, один из которых плохо пах, а другой был его близким родственником. У 16 участников улучшение наступило в течение месяца, и у половины сохранилось на три месяца и более. «Это еще очень экспериментальная методика, — делится Каллеварт. — Но она может сработать».Основатель биотехнологической компании Дэвид Уитлок не мылся больше 12 лет, так как считает, что мыло и вода плохо влияют на бактерии, населяющие тело.