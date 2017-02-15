Алкоголизм планируют лечить препаратом от астмы

Новое исследование выявило многообещающего кандидата для разработки лекарства от алкогольной зависимости. Этот агент подавляет тягу к спиртному за счет уменьшения приятных ощущений, которые возникают как последствия от употребления алкогольных напитков.Новое исследование, оценивало противовоспалительный препарат под названием ибудиласт, который известен больше как лекарство для лечения астмы, в частности, с этой целью его широко применяют в Японии.Исследователи из Лос-Анджелеса провели испытания новых свойств этого лекарственного средства, оценив тенденцию к алкогольной зависимости среди 17 мужчин и женщин, которые употребляли спиртные напитки в среднем не менее 21 дня в месяц и как минимум по 7 алкогольных напитков в день. В соответствующих опросниках ученые регистрировали реакции участников на алкоголь. Оказалось, что пристрастие испытуемых к алкоголю значительно уменьшилось при приеме ибудиласта. Кроме того, препарат, проявил и другие приятные побочные эффекты: повышал настроение и облегчал симптомы депрессии, которая обычно ассоциируется с алкогольной зависимостью.Исследователи также проверили, как алкоголь взаимодействует с этим лекарством от астмы, и подтвердили в итоге безопасность этой комбинации: ибудиласт оказался безопасным в сочетании со спиртными и отличался хорошей переносимостью.