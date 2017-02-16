Генетическая мутация вызывает развитие нейродегенеративных заболеваний в молодом возрасте
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БАС характеризуется повреждением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Лобно-височная деменция - прогрессирующее слабоумие с преобладанием эмоциональных и поведенческих расстройств. Наиболее распространенной причиной обоих заболеваний является мутация в гене C9orf72.
Специалисты проанализировали данные 36 семей с мутацией. Ученых интересовал возраст начала заболевания у представителей 2-4 поколений. Исследование показало: в большинстве семей у детей заболевания начинались раньше, чем у родителей. При этом скорость прогрессирования болезней не отличалась. Кроме того, исследователи заметили, что у детей чаще всего развивалась то же заболевание, что и у родителей.
Listis
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