Специалисты узнали, какие гены виноваты в облысении
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Геном мужчин был подвергнут анализу на предмет поиска вариаций (однонуклеотидных полиморфизмов), связанных с облысением. Оказалось, есть 287 вариаций (связаны более чем со 100 генами), важных с точки зрения выпадения волос. Многие вариации затрагивали гены, которые ранее связывали с ростом волос или биологическими структурами, вовлеченными в процесс формирования волоса.
40 вариаций располагались на Х-хромосоме - той, что достается мужчине от матери. В частности, в центре внимания оказался ген рецептора андрогена, к которому привязывается тестостерон. По итогам работы специалисты разработали систему оценки риска облысения на основе выделенных генов.
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