Специалисты узнали, какие гены виноваты в облысении

Ученые из Университета Эдинбурга нашли более 200 новых генетических маркеров, связанных с облысением у мужчин. Это открытие позволяет предсказать индивидуальный риск облысения и, возможно, предложить эффективную терапию. Был проведен анализ данных более 52000 мужчин 40-69 лет. Из них примерно у 32% не фиксировалась потеря волос, у 23% волосы "немного выпадали", у 27% наблюдалось умеренное облысение и у 18% - сильная потеря волос.Геном мужчин был подвергнут анализу на предмет поиска вариаций (однонуклеотидных полиморфизмов), связанных с облысением. Оказалось, есть 287 вариаций (связаны более чем со 100 генами), важных с точки зрения выпадения волос. Многие вариации затрагивали гены, которые ранее связывали с ростом волос или биологическими структурами, вовлеченными в процесс формирования волоса.40 вариаций располагались на Х-хромосоме - той, что достается мужчине от матери. В частности, в центре внимания оказался ген рецептора андрогена, к которому привязывается тестостерон. По итогам работы специалисты разработали систему оценки риска облысения на основе выделенных генов.