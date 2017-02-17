Открытие: уровень сахара в крови зависит от размера митохондрий

Митохондрии - "энергетические станции" клеток. Исследователи из Медицинской школы Йельского университета обнаружили, что изменения размеров митохондрий в клетках головного мозга влияют на уровень сахара в крови. Поддержание нормальной концентрации сахара в крови критически важно для больных диабетом 1-го и 2-го типо.Специалисты изучали у мышей специфический митохондриальный белок DRP1. Он отсутствовал либо присутствовал в разных количествах в клетках головного мозга, следящих за уровнями сахара в крови. Исследователи заметили: размер и форма митохондрий менялись под воздействием DRP1 в зависимости от того, были мыши голодны или нет.Нейроны с низкой активностью DRP1 оказались чувствительнее к изменениям концентрации глюкозы в крови. Нервные клетки запускали контррегуляторную реакцию на гипогликемию. При низком уровне сахара мозг посылал сигналы разным органам, чтобы начало вырабатываться больше глюкозы. По словам ученых, вероятно, сбой данного механизма может привести к нарушению автономной регуляции, связанному с гипогликемией.