Инъекции и таблетки с пыльцой спасут от аллергии

Сотрудники Имперского колледжа Лондона предлагают лечить сенную лихорадку с помощью иммунотерапии. Пациенты в течение долгого времени (минимум три года) должны подвергаться воздействию повышающегося уровня пыльцы. В результате они привыкнут к аллергену.В исследовании приняли участие в общей сложности 106 пациентов Королевского госпиталя Бромптона. 14 человек выбыли из исследования до его окончания. Некоторые участники получали инъекции либо таблетки с экстрактом пыльцы, а остальные - плацебо. Через 2 года оказалось, что инъекции и таблетки успешно боролись с симптомами аллергии.Однако спустя год после окончания исследования эффект исчез. Специалисты не обнаружили значимых различий между участниками, принимавшими плацебо, и теми, кто лечился с помощью иммунотерапии. Исследователи пришли к выводу: судя по всему, лечиться следует не меньше трех лет.