Инъекции и таблетки с пыльцой спасут от аллергии
Добавил dogdays в категорию Аллергология
В исследовании приняли участие в общей сложности 106 пациентов Королевского госпиталя Бромптона. 14 человек выбыли из исследования до его окончания. Некоторые участники получали инъекции либо таблетки с экстрактом пыльцы, а остальные - плацебо. Через 2 года оказалось, что инъекции и таблетки успешно боролись с симптомами аллергии.
Однако спустя год после окончания исследования эффект исчез. Специалисты не обнаружили значимых различий между участниками, принимавшими плацебо, и теми, кто лечился с помощью иммунотерапии. Исследователи пришли к выводу: судя по всему, лечиться следует не меньше трех лет.
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