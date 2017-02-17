Прием снотворного может привести к смерти

По данным сотрудников Гвельфского университета, в четверти снотворных средств превышена допустимая норма содержания гормонов, влияющих на сон. Это повышает риск серьезных побочных эффектов. Специалисты изучили 31 добавку с мелатонином (гормоном, регулирующим суточные ритмы) 16 разных марок.Ученые установили: содержание мелатонина в добавках варьировалась. В 71% средств количество гормона не соответствовало заявленному. Так, в некоторых добавках оказалось на 83% меньше мелатонина, чем было указано на пачке, а в других - на 478% больше. Кроме того, в ряде добавок исследователи нашли серотонин, который действует на организм гораздо сильнее, чем мелатонин.Из-за приема средства, влияющего на уровень серотонина в организме, у человека может развиться серотониновый синдром. Его симптомы включают спутанность сознания, возбуждение и головную боль. В тяжелых случаях синдром сопровождается повышением температуры, судорожными приступами, аритмией, потерей сознания и даже может привести к смерти.