Прием снотворного может привести к смерти
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Ученые установили: содержание мелатонина в добавках варьировалась. В 71% средств количество гормона не соответствовало заявленному. Так, в некоторых добавках оказалось на 83% меньше мелатонина, чем было указано на пачке, а в других - на 478% больше. Кроме того, в ряде добавок исследователи нашли серотонин, который действует на организм гораздо сильнее, чем мелатонин.
Из-за приема средства, влияющего на уровень серотонина в организме, у человека может развиться серотониновый синдром. Его симптомы включают спутанность сознания, возбуждение и головную боль. В тяжелых случаях синдром сопровождается повышением температуры, судорожными приступами, аритмией, потерей сознания и даже может привести к смерти.
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