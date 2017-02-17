Видеть галлюцинации могут даже очень здоровые люди

До сих пор видение галлюцинаций интерпретировалось как симптом психических расстройств, однако новое исследование нейроспециалистов показало, что этим могут отличаться и вполне здоровые люди. Отчет о работе ученых опубликовал British Journal of Psychiatry.Изучением вопроса занимались научные работники из Королевской коллегии хирургов Ирландии. Ими были обследованы 7 403 человек старше 16 лет, при этом среди испытуемых присутствовали как пациенты с расстройствами психики, так и без каких-то патологий.Авторы исследования выяснили, что со слуховыми или зрительными галлюцинациями в течение последнего года люди сталкивались независимо от того, имелся у них психиатрический диагноз или нет. В целом тех, кто галлюцинировал, набралось 4,3% от всех участников проекта.Ученые полагают, что галлюцинации являются продуктом аномальной активности головного мозга, и их наличие не говорит о психической болезни, поскольку это может быть связано с влиянием самых разных факторов. Так, например, ранее было установлено, что видения может спровоцировать испарение, испускаемое плесенью. В то же время специалисты отметили: люди с изначально нестабильной психикой, например, с депрессией и тревожным расстройством, видят галлюцинации значительно чаще тех, у кого нет подобных особенностей.«Галлюцинации распространены больше, чем принято считать. Наше исследование показывает людям, столкнувшимся с ними, что они не одиноки и что такие симптомы не всегда связаны с патологическими изменениями психики», – конкретизировали авторы работы.