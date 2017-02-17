Портативный шлем поможет в лечении инсульта, снизив риск развития инвалидности

Портативный сканирующий шлем поможет предотвратить наступление тяжелой инвалидности после инсульта. С его помощью степень тяжести этого острого мозгового нарушения можно определить всего за 30 секунд.Около 250 тысяч россиян каждый год сталкиваются с инсультами, однако лишь менее половины вовремя проходят через сканирование мозга, которое позволяет своевременно использовать лекарства или хирургическую операцию. И вот теперь ученые из США создали шлем на основе позитронно-эмиссионной томографии, с помощью которого можно быстро сканировать степень тяжести состояния пациента с инсультом. Его возможно использовать при лечении инсульта на больничной койке или даже перевозить вместе с бригадой скорой помощи.Этот шлем быстро определяет, какие части мозга правильно абсорбируют сахар (энергию), что показывает, способны ли они нормально функционировать. После наступления инсульта существует очень небольшой период времени, когда у врача есть возможность спасти умирающие области мозга, известный под названием пенумбра ("окно спасения"). Позитронно-эмиссионная томография способна показать, какие зоны всё ещё могут адсорбировать энергию, а значит, они сохраняют свою жизнеспособность, так что врач может принять решение об использовании лекарств или хирургической операции. Именно для экономии драгоценного времени ученые из Университета Западной Вирджинии разработали этот уникальный прибор.Они подчеркивают, что шлем имеет смысл применять в течении 2-4 часов после наступления инсульта. В прошлом году Королевский колледж врачей Великобритании призвал всех медиков страны проводить пациентов из группы риска через сканирование мозга в течение 60 минут после наступления симптомов. Известно, что если эта помощь не будет оказана вовремя, то мозг может получить необратимые повреждения, способные привести к перманентной инвалидности.