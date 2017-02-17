Ради лечения рака ученые создают крошечных управляемых роботов

В один прекрасный день в организм пациентов, страдающих от злокачественных новообразований, посредством уколов будут вводить специальных крошечных роботов. Врачи с помощью магнитов смогут подводить эти устройства к опухолям, и роботы будут уничтожать их.Наши организмы насыщены иммунными клетками, которые циркулируют в крови и всегда готовятся атаковать любых посторонних захватчиков. Если эти клетки получат помощь со стороны крошечных роботов, то им будет по силам уничтожить любые тяжелые опухоли. Ученые создают целую армию этих роботов, управляемых посредством внешних магнитов. Создатели этой методики не сомневаются, что в будущем врачи будут просто подводить с помощью магнитов роботов к месту расположения злокачественных новообразований, и через некоторое время от них не останется и следа.В настоящее время созданием данных роботов для лечения рака и других тяжелых болезней занимаются ученые из инновационной лаборатории электронного гиганта Philips в Гамбурге. Исследователи уже могут контролировать движения каждого из этих микроскопических устройств с помощью мощного магнитного поля. Однако создатели технологии намеренно оставляют «слабые зоны» внутри этого поля, чтобы роботы могли вращаться. Это позволяет присоединять к ним крошечные конечности, которые могут контролироваться независимо. К настоящему времени созданы уже несколько сотен подобных роботов.Основной их плюс заключается в том, что механизмы могут выполнять определенные задачи внутри человеческого тела, не нуждаясь в батареях или моторчиках. Создатели методики верят, что когда-нибудь роботы могут проникать в организм посредством обыкновенных уколов и использоваться в лечении рака. Для больше эффективности их могут помещать в крошечные таблетки, поступающие непосредственно в кровоток. Они будут проходить по всему организму без всякого вреда до попадания на раковую опухоль. Здесь врачи станут манипулировать роботами, открывать таблетки и выпускать на свободу механизмы, содержащие определенные дозировки радиации. Когда же опухоль будет уничтожена, то врачи выключат роботов с помощью того же самого магнитного поля.