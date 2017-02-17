Ежемесячные страдания женщин вылечат страшные болезни

http://www.neboley.com.ua - Добавил mechone в категорию Кардиология

Новое открытие позволит решить не только медицинские, но и этические проблемы, не нужно будет убивать младенцев.

Ведь именно из этого материала делали лекарство для лечения инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета и многих других заболеваний.

Японские исследователи обнаружили новый источник стволовых клеток: менструальная кровь. Ранее считалось, что добыть стволовые клетки человека можно только из костного мозга, пуповины и из эмбриональной ткани.

К несомненным плюсам открытия относится то, что источник стволовых клеток способен постоянно пополняться без вреда для окружающих. Японцы представили полученные данные на ежегодном симпозиуме кардиологов в Америке. Одобрение Ватикана на использование менструации как источника стволовых клеток будет получено, не сомневаются медики.
24СМИ
СМИ2
Listis
LentaInform

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь