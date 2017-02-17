Сауна полезна гипертоникам при соблюдении осторожности

В спокойной фазе после сауны артериальное давление, как правило - гораздо ниже, чем до процедуры. Ряд исследований показал, что и регулярное посещение сауны положительно сказывается на регулировании кровяного давления. Один и факторов этого явления - улучшение функции эндотелия - внутренней клеточной выстилки кровеносных сосудов.Следующий фактор – оптимизация регуляции гормона стресса. Тем не менее, специалист по спортивной медицине профессор Райнхард Кетелхут из Медицинского центра Берлина призывает больным гипертонией соблюдать определенные рамки.Поход в сауну означает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Температура тела может повышаться до 40 градусов, усиливается выделение гормона стресса кортизола, повышается частота сердцебиений. 15 минут сауны соответствует нагрузке велоэргометра в 90 ватт: можно сравнить с усилиями человека, бегущего к автобусу с сумкой в руке. При этом повышается артериальное давление, особенно при длительном посещении сауны. Оно опустится вновь только в фазе покоя после сауны. Если давление стабильно, большой опасности для организма нет.При недостаточной физической нагрузке в нормальной жизни посещение сауны очень рекомендовано, однако, перед началом регулярного посещения сауны лучше обсудить это с лечащим врачом – советует профессор Райнхард Кетелхут. При этом необходимо учесть, чтобы при нагрузке 1 ватт на килограмм массы тела не возникало жалоб. Давление должно быть стабильным не только в покое, но также в нагрузке. Если у человека в возрасте до 50 лет при нагрузке 100 ватт артериальное давление не переходит планку 200/100 мм рт. ст., то походы сауны не возбраняются.Норму нагрузки следует повышать постепенно: для начала желательно воздерживаться от жары выше 60°С при высокой влажности воздуха. На первое время рекомендуется проводить в сауне не более 3-5 минут, это время можно увеличивать после привыкания. Пациентам с гипертонией не стоит быстро охлаждаться после сауны (особенно – в холодном душе), им необходимо медленное, контролируемо охлаждение на воздухе не ранее, чем через 30 минут после нахождения в жарком помещении.