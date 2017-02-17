Эти экспериментальные методы похудения вас удивят и даже позабавят

Аромадиета90% того, что люди считают вкусом, в действительности является запахом. Играя на вкусовой и обонятельной привлекательности еды, можно сократить ее количество. В этом не сомневается известный ученый Алан Хирш, доктор наук Чикагского центра исследований вкусовых и обонятельных рецепторов.Хирш заметил, что пациенты, потерявшие обоняние, прибавляли в весе. Тогда он задался вопросом: что, если усиление определенных вкусов и запахов приведет к снижению аппетита и потере веса? Что, если попытаться обмануть мозг, «накормив» его запахами?«Сытыми нас заставляет себя чувствовать мозг, а не желудок. Именно мозг говорит, достаточно ли поступило пищи. Заключение делается на основе того, сколько пищи попало к нам в рот, а также ее запаха и вкуса», — уверен Хирш.Он разработал специальные запахи, очень привлекательные для мозга, сродни усилителям вкуса. В эксперименте приняло участие более 3000 добровольцев с весом 90+. Те, кто нюхали перед едой арома-тубы, потеряли больше 13 кг за полгода, а сидящие на традиционных диетах — не более 3 кг. Его догадка подтвердилась: композиции обманывали мозг, даруя человеку ложное чувство насыщения. К «похудательным» запахам Хирш отнес лаванду, мяту, яблоко, банан и розу — всего около 15 ароматов.Молитвенная диетаПо мнению уважаемого психолога Мэтью Андерсона, молитва способна избавить от обжорства. Звучит фантастически, если бы не данные эксперимента, в котором поучаствовало около 4 000 добровольцев. И — о, чудо! — за 2 недели почти все сбросили 5–7 килограммов. Без ограничений и подсчета калорий. Просто перед приемом пищи люди искренне молились и просили бога даровать здоровье и избавить от чревоугодия.Мэтью уверяет, дело тут не в божественной помощи, а в человеческой психологии. Она помогает людям поверить в собственные силы и интуитивно умерить аппетиты. Простой идеи хватило на целую книгу, в которой Андерсон все разложил по полочкам, обозначив принципы «духовной» диеты.Песочная диетаДикая с точки зрения науки и действенная с точки зрения пожилой индусской женщины «песочная диета» продолжает находить новых последователей. Первопроходцем стала Судама Дэви. Впервые она попробовала песок на спор, когда ей было 10 лет, и остановиться так и не смогла.Женщина уверяет: ежедневное употребление 1 кг песка помогает ей оставаться жизнерадостной и легковесной. Как в сахар, она опускает туда фрукты и просто засыпает песчинки в рот.«Благодаря необычной привычке она никогда не ходила к врачу и не чувствовала голода», — отмечается в электронной версии таблоида Mirror.Синяя диетаСоветы перекрасить стены, поменять посуду или хотя бы внести синие элементы в кухонный дизайн, наверняка, не раз попадались на глаза. Не секрет, что теплые оттенки повышают аппетит, а холодные — снижают.Практичные японцы перекрасили весь мир одним махом, выпустив очки с синими стеклами. 20 долларов — и худейте на здоровье!Пиявочная диетаЧто только не лечат гирудотерапией! Многие женщины помимо основного эффекта отмечают и побочный — потерю лишних килограммов.Считается, что в слюне пиявок содержатся особые ферменты, расщепляющие жир. К тому же кровососы способствуют регенерации клеток, а значит, кожа в проблемных местах становится упругой. А для кого-то гирудотерапия — сексуальная перезагрузка. Впрочем, это совсем другая история.Дыхательная диетаНедостатка в дыхательных техниках сегодня нет. Одна из самых известных — «Бодифлекс» — сочетание растяжки и диафрагмального дыхания. Если коротко, дыхательные упражнения насыщают кровь кислородом, это ускоряет метаболизм и процесс сжигания жиров. Механизм един для всех техник. Главное – регулярность. Так что при желании похудеть можно даже на гимнастике Стрельниковой.Лунная диетаПрезидент Международной федерации фито- и ароматерапии Кристиан Дюраффур уверен: ширина талии зависит от лунных циклов.По мнению автора, сдвиг атмосферного давления влияет на метаболизм, он становится более активным. Надо только подстегнуть его правильными продуктами. Так, в новолуние лучше питаться сырыми овощами, а в полнолуние — пить много жидкости и исключить твердые продукты.Мистическая диета пришлась по вкусу таким искушенным звездам, как Деми Мур и Мадонна. Однако влияние Луны на человека не имеет твердых научных доказательств. Читайте также о безумных диетах прошлого