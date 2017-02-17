Красная икра защитит от гриппа и простуды
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Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что витамин D способствует защите организма от возникновения респираторных инфекций. Это объясняет и тот факт, что сбалансированное питание является одним из главных методов профилактики простуды и гриппа.
Специалисты напомнили, что среди продуктов, которые содержат витамин D в достаточном количестве, можно выделить красную рыбу кета и икру, яичные желтки и жир из печени морских рыб.
24СМИ
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