Красная икра защитит от гриппа и простуды

Дефицит витамина D способствует повышению риска возникновения простудных заболеваний, инфекций дыхательных путей и гриппа на 40%, сообщили американские исследователи из Университета Колорадо.Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что витамин D способствует защите организма от возникновения респираторных инфекций. Это объясняет и тот факт, что сбалансированное питание является одним из главных методов профилактики простуды и гриппа.Специалисты напомнили, что среди продуктов, которые содержат витамин D в достаточном количестве, можно выделить красную рыбу кета и икру, яичные желтки и жир из печени морских рыб.