В борьбе с ВИЧ важна не сила иммунного ответа, а его точность

Профессор Филип Гулдер (Philip Goulder) с коллегами из Оксфордского университета (Oxford University) показал, что при разработке вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) важно добиваться не увеличения общей силы иммунного ответа, а увеличения специфичности иммунной реакции, направленной против определенных компонентов ВИЧ.ВИЧ, проникнув в организм, скрывается в клетках иммунной системы — Т-лимфоцитах или Т-хелперных клетках. Эти клетки управляют иммунным ответом всего организма, поэтому их потеря и приводит к развитию болезни — СПИДа. Клетки другого типа Т-лимфоцитов, который называется клетками-киллерами или Т-киллерами, способны узнавать зараженные Т-хелперные клетки и атаковать их. Создание вакцины против ВИЧ как раз и связано с мобилизацией Т-киллерных клеток. Причем до сих пор разработчики вакцины пытались идти по пути усиления иммунного ответа, добиваясь более агрессивной реакции Т-киллеров против зараженных Т-хелперных клеток.Разные Т-киллеры реагируют на разные компоненты ВИЧ и, как показали исследования профессора Гулдера и его коллег, для успешного иммунного ответа важно какой именно тип Т-киллеров принимает участие в иммунной реакции. Ученые исследовали реакцию двух типов Т-киллеров, один из которых реагировал на белок вирусной оболочки, другой — на белок, находящийся внутри вируса. Оказалось, что усиление реакции Т-киллеров первого типа приводило к парадоксальному эффекту — усилению вирусной инфекции, тогда как усиление реакции Т-киллеров второго типа — к усилению общего иммунного ответа организма против СПИДа.