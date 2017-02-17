Методы срочной контрацепции
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Оценивались приемлемость и удовлетворенность пациенток. Оценивались данные 620 опросников (62%), 64% из группы мифепристона и 60% из группы метода Юзпе. Согласно полученным данным, мифепристон легче переносился: тошнота, боли в животе, усталость, сонливость, приливы жара и головокружение отмечались реже, чем в группе метода Юзпе. 94% женщин из группы мифепристона и 80% пациенток группы метода Юзпе были удовлетворены результатами терапии.
56% женщин группы мифепристона ранее использовали метод Юзпе для экстренной контрацепции, 93,6% указали, что в будущем хотели бы повторно применять только мифепристон. Из группы метода Юзпе 4 женщины ранее получали мифепристон для экстренной контрацепции и также указали о своем желании применять мифепристон в будущем.
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