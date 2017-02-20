Праворукость и леворукость не имеют ничего общего с асимметрией полушарий мозга - исследование

Право-левая асимметрия формируется в пренатальном периоде путем неодинакового метилирования генов позвоночника плода.Ранее считалось, что праворукость или леворукость у людей обусловлена различной генной активностью правого и левого полушарий головного мозга. Предпочтения в совершении движений правой или левой рукой обнаруживались уже у нерожденного плода. Международная группа ученых решила пойти по нестандартному пути исследования и совершила удивительное открытие.Группа ученых из Рурского университета Бохума (Германия) в сотрудничестве с коллегами из Нидерландов и ЮАР предположила, что причина праворукости-леворукости находится в спинном мозге. Они анализировали экспрессию генов в спинном мозге в период от восьмой до двенадцатой недели жизни и уже на восьмой неделе выявили отчетливые асимметрические различия именно в сегментах спинного мозга, отвечающих за движение рук и ног.Причиной асимметрической генетической активности оказались эпигенетический факторы, отражающие воздействия внешней среды. Асимметрия генной экспрессии эпигенетически регулировалась асимметрией экспрессии микроРНК в сигнальном пути TGF-? и латерализованной метиляцией островков CpG.