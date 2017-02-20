Определен механизм патологического действия вируса Зика на развивающийся мозг эмбриона
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В рамках исследования у здоровых доноров были получены клетки кожи, которые двумя этапами методами молекулярной биологии перепрограммировали в клетки-предшественницы нейронов. Эти клетки являются исходной точкой развития головного мозга. Затем из клеток-предшественниц была сконструирована трехмерная модель для воспроизведения развития головного мозга эмбриона.
Дальнейшие эксперименты показали, что вирус Зика способствует преждевременному созреванию клеток-предшественниц до нейронов. Из-за этого нервные клетки не успевают размножиться в достаточном количестве, а структуры мозга не формируются должным образом. Вирус повреждает органеллы клеток - центросомы, которые отвечают за быстрое и правильное клеточное деление.
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