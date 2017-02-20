Определен механизм патологического действия вируса Зика на развивающийся мозг эмбриона

Вирус способствует преждевременному созреванию клеток-предшественниц - структуры мозга не успевают развиться. Группа ученых из Центра молекулярной медицины Кёльна, Института медицинской микробиологии, иммунологии и гигиены и Немецкого центра изучения инфекций провели сложнейшее исследование, позволившее с помощью клеточной модели воспроизвести развитие стволовых клеток плода.В рамках исследования у здоровых доноров были получены клетки кожи, которые двумя этапами методами молекулярной биологии перепрограммировали в клетки-предшественницы нейронов. Эти клетки являются исходной точкой развития головного мозга. Затем из клеток-предшественниц была сконструирована трехмерная модель для воспроизведения развития головного мозга эмбриона.Дальнейшие эксперименты показали, что вирус Зика способствует преждевременному созреванию клеток-предшественниц до нейронов. Из-за этого нервные клетки не успевают размножиться в достаточном количестве, а структуры мозга не формируются должным образом. Вирус повреждает органеллы клеток - центросомы, которые отвечают за быстрое и правильное клеточное деление.