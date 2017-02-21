Витамин В излечит шизофрению не хуже лекарств

Исследователи установили, что витамин В может быть таким же эффективным средством лечения шизофрении, как и лекарства. Высокие дозы этого витамина снижают проявления симптомов тяжелой психической болезни.Симптомы шизофрении можно взять под контроль за счёт приема пищевых добавок с витамином В, как показали исследования. Если эти добавки принимаются вместе с лекарствами, то жертвы шизофрении сталкиваются с меньшим количеством галлюцинаций. Эксперты считают, что результаты данного исследования станут поворотными в деле разработки новых средств лечения шизофрении. Они помогут усилить эффективность ныне использующихся рецептурных лекарственных средств.Ученые из Университета Манчестера просмотрели результаты всех клинических исследований использования витаминов и минералов в деле лечения шизофрении. Выяснилось, что добавки с витамином B обладают максимальным лечебным эффектом. Это очень важное открытие, так как сегодня психиатрам экстренно требуются новые методы борьбы с этой тяжелой болезнью. В общей сложности, метаанализ британских ученых затрагивал 832 пациента, страдавших от психического расстройства и принимавших антипсихотики.Результаты исследования показывают, что хотя пищевые добавки с витамином B являются весьма эффективными, необходимо начинать принимать их как можно раньше. Максимальную пользу от данного витамина получают пациенты, которым только недавно диагностировали шизофрению. Сочетание витамина В с другими витаминными добавками также эффективно, но лишь в больших дозах.