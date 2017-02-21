Исследователи Международного агентства по изучению рака ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) получили данные, неопровержимо свидетельствующие о влиянии чрезмерного употребления алкоголя на развитие раковых клеток.Алкоголь является причиной развития многих видов рака, таких как рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, а также раком груди у женщин. Полученные данные также позволяют подозревать алкоголь в развитии рака поджелудочной железы и легких. Как утверждают авторы исследования — доктора Паоло Бофетта и Миа Хэшибе — эффект этилового спирта модулируется полиморфизмом генов, отвечающих за ферментативную систему утилизации алкоголя (алкогольдегидрогеназа, альдегиддегидрогеназа и цитохромы Р450), систему метаболизма фолиевой кислоты и репарацию ДНК.Канцерогенный эффект алкоголя пока что не объяснен до конца, однако установлен, например, генотоксический эффект ацетальдегида (продукта распада алкоголя), увеличение концентрации эстрогенов, повышающих риск развития рака молочной железы. Кроме того, алкоголь является хорошим растворителем для канцерогенов, содержащихся в табачном дыме, в результате чего увеличивается их поступление в организм человека.Помимо этого, зачастую происходят изменяются процесса обмена веществ, в том числе нарушается метаболизм фолиевой кислоты, что также увеличивает риск развития злокачественных новообразований. Ученые обеспокоены общим увеличением потребления алкоголя в мире, что служит одной из главных причин роста количества онкологических больных.