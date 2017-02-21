Несколько неожиданных факторов риска по сердечному приступу

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Традиционно больше всего людей в мире умирает от инфарктов и инсультов, а также прочих болезней сердечнососудистой системы. Однако, мало кто знает, откуда берутся подобные вещи. Алкоголь, курение и отсутствие физической нагрузки? Так-то оно так, однако, в данном вопросе есть множество сложностей и подводных камней. Группа ученых из США решила составить подборку весьма неожиданных факторов риска по инфарктам.

1. Плохие соседи
Оказывается, если Ваши соседи по большей части являются нищими или баламутными, то риск инфаркта у Вас будет повышенным. Исследование 2001 года провело сравнительную характеристику по болезням сердцаь среди тех, кто был доволен своими соседями, и среди тех, кто, напротив, мечтал их куда-нибудь переселить. Оказалось, что второй группе риск инфаркта в среднем был на 10% выше, чем в первой.

2. Антибиотики
Многие антибиотики являются вредными для нашего сердца. Яркий тому пример – азитромицин. В исследовании 2012 года был обнаружен его прямой и очевидный вред для сердечнососудистой системы человека даже при непродолжительном периоде потребления.

3. Инфекции
Большинство пожилых людей, умирает от болезней сердца и в частности инфаркта, когда подхватят какие-либо инфекции. Когда Вы больны, риск сердечного приступа у Вас вырастает в пять раз, по сравнению с Вашими нормальными значениями. Именно поэтому пожилым людям рекомендуют беречься во время эпидемий гриппа.

4. Проблемы в семье
Проблемы в отношениях с любимыми и близкими людьми, как это ни странно, могут увеличивать риск развития болезней сердца и сосудов на 34%, и даже более. Это один из самых мощных факторов риска по инфаркту, и ученые советуют парам, в особенности уже в зрелом возрасте в большей степени заботиться друг о друге, поскольку небрежное отношение к супругу может поставить под угрозу не только его счастье, но и как оказывается его жизнь.

5. Проблемы с почками
Еще одно исследование, проведенное в 2007 году, продемонстрировало, что любые, даже незначительные проблемы с почками постегивают риск сердечного приступа примерно на 20%. Причинно-следственной связи ученые здесь провести никакой не могут, однако данное явление доказано статистически.

6. Городской образ жизни
Ежедневное путешествие в активном потоке машин или в общественном транспорте, забитом людьми в равной степени может увеличивать риск сердечного приступа в два раза – такой вывод был получен сравнительно недавно группой ученых из Германии.

7. Сумасшедший босс
Как правило, пациенты пережившие сердечный приступ в половине случаев указывают именно это своего босса и его неадекватное поведение в качестве одной из наиболее вероятных причин, вызвавших проблемы с сердцем. В данном случае, думается, что им можно поверить на слово.
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