Несколько неожиданных факторов риска по сердечному приступу

Традиционно больше всего людей в мире умирает от инфарктов и инсультов, а также прочих болезней сердечнососудистой системы. Однако, мало кто знает, откуда берутся подобные вещи. Алкоголь, курение и отсутствие физической нагрузки? Так-то оно так, однако, в данном вопросе есть множество сложностей и подводных камней. Группа ученых из США решила составить подборку весьма неожиданных факторов риска по инфарктам.1. Плохие соседиОказывается, если Ваши соседи по большей части являются нищими или баламутными, то риск инфаркта у Вас будет повышенным. Исследование 2001 года провело сравнительную характеристику по болезням сердцаь среди тех, кто был доволен своими соседями, и среди тех, кто, напротив, мечтал их куда-нибудь переселить. Оказалось, что второй группе риск инфаркта в среднем был на 10% выше, чем в первой.2. АнтибиотикиМногие антибиотики являются вредными для нашего сердца. Яркий тому пример – азитромицин. В исследовании 2012 года был обнаружен его прямой и очевидный вред для сердечнососудистой системы человека даже при непродолжительном периоде потребления.3. ИнфекцииБольшинство пожилых людей, умирает от болезней сердца и в частности инфаркта, когда подхватят какие-либо инфекции. Когда Вы больны, риск сердечного приступа у Вас вырастает в пять раз, по сравнению с Вашими нормальными значениями. Именно поэтому пожилым людям рекомендуют беречься во время эпидемий гриппа.4. Проблемы в семьеПроблемы в отношениях с любимыми и близкими людьми, как это ни странно, могут увеличивать риск развития болезней сердца и сосудов на 34%, и даже более. Это один из самых мощных факторов риска по инфаркту, и ученые советуют парам, в особенности уже в зрелом возрасте в большей степени заботиться друг о друге, поскольку небрежное отношение к супругу может поставить под угрозу не только его счастье, но и как оказывается его жизнь.5. Проблемы с почкамиЕще одно исследование, проведенное в 2007 году, продемонстрировало, что любые, даже незначительные проблемы с почками постегивают риск сердечного приступа примерно на 20%. Причинно-следственной связи ученые здесь провести никакой не могут, однако данное явление доказано статистически.6. Городской образ жизниЕжедневное путешествие в активном потоке машин или в общественном транспорте, забитом людьми в равной степени может увеличивать риск сердечного приступа в два раза – такой вывод был получен сравнительно недавно группой ученых из Германии.7. Сумасшедший боссКак правило, пациенты пережившие сердечный приступ в половине случаев указывают именно это своего босса и его неадекватное поведение в качестве одной из наиболее вероятных причин, вызвавших проблемы с сердцем. В данном случае, думается, что им можно поверить на слово.