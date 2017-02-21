Беременность может вылечить ревматоидный артрит

Беременность способствует лечению ревматоидного артрита и воспалительных процессов, считают британские исследователи.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы заболеваний, характерные для воспалительных процессов, исчезают во время беременности под действием половых гормонов, синтезируемых желтым телом и плацентой. Гормональные изменения во время беременности способствуют нейтрализации последствий негативных иммунных процессов, пояснили медики.Эксперты считают, что на основе данного открытия можно создать гормональный препарат, оказывающий то же действие на организм, что и беременность.