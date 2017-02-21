Беременность может вылечить ревматоидный артрит
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Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы заболеваний, характерные для воспалительных процессов, исчезают во время беременности под действием половых гормонов, синтезируемых желтым телом и плацентой. Гормональные изменения во время беременности способствуют нейтрализации последствий негативных иммунных процессов, пояснили медики.
Эксперты считают, что на основе данного открытия можно создать гормональный препарат, оказывающий то же действие на организм, что и беременность.
24СМИ
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