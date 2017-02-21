Прием виагры может стать причиной бесплодия
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В ходе эксперимента американские ученые доказали, что прием Виагры отражается на качестве спермы. Специалисты пояснили, что данный препарат вызывает преждевременную реакцию акросом – структур, которые покрывают головку сперматозоида и помогают спермию проникать через мембрану яйцеклетки. Большинство акросом реагируют на препарат раньше времени, что снижает возможные шансы спермия оплодотворить яйцеклетку.
Эксперты рекомендуют мужчинам не использовать препарат самостоятельно, а обратиться с проблемами к врачу, чтобы избежать дополнительного риска возникновения бесплодия.
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