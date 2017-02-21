ВИЧ создал новую форму сальмонеллы

Эпидемия смертельной формы сальмонеллы облетела всю Африку и унесла несколько десятков тысяч жизней только за последнее десятилетие. Африканский штамм сальмонеллы является намного более опасным, чем все прочие из числа тех, что известны на сегодняшний день человеку.Бактерия мутировала, и в значительной степени помог ей это сделать Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ), чрезвычайно распространенный в некоторых регионах Африки – к такому выводу пришли авторы нового исследования.Международная группа генетиков провела анализ 174 образцов вируса, отобранных в разных концах мира, и пришла к выводу, что тифоидная сальмонелла, которая как раз и свирепствует на черном континенте, появилась всего 52 года назад. Ее распространение происходило в две волны. Первая произошла на юго-востоке страны – тогда из-за недостатка лекарства от нее умирал каждый второй, а в некоторых регионах – каждый зараженный. Вторая волна пришла 35 лет назад – и охватила страны бассейна реки Конго.ВИЧ стал трамплином для распространения инфекции – добавляют ученые. Бактерия поражает иммунную систему, в результате чего она становится слабее, но все еще продолжает бороться. В результате этой борьбы сальмонелла становится сильнее, как раз в борьбе с иммунитетом при поддержке ВИЧ она и мутировала, и продолжает мутировать до сих пор. Сегодня ВИЧ продолжает помогать ей.Исследователи установили, что из-за ослабления иммунитета людей сальмонелла здесь уже успела приобрести абсолютную резистентность к антибиотикам первого порядка. Процесс приобретения резистентности ускоряется в данном случае почти в 6-7 раз. Можно предположить, что африканский вариант сальмонеллы может оказаться полностью устойчивым к лечению уже к 2025 году. По прогнозу ученых это приведет к тому, что показатель смертности от заболевания вновь вырастет. Сейчас он равняется 20 – 25%, однако в худшие времена составлял 80%.Между тем сальмонелла становится все сильнее – если раньше 98% погибших от нее были люди с ВИЧ, то теперь эта цифра снижается, и не потому, что в Африке стало меньше людей с ВИЧ, а потому, что она активно осваивает и людей без ВИЧ. Чревато это тем, что развившись здесь, она может перекинуться и на соседние континенты, в частности в Европу, где будет представлять такую же опасность.