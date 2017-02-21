Выращивание органов: прямо в организме

Учёным удалось преобразовать обычную клетку в «универсальную», то есть способную развиваться в клетки различных органов. Это открытие носит для науки и для всего человечества подлинно революционный характер.Эта революция будет числиться в активе японских специалистов из Института регенеративной медицины при Университете Киото. До них считалось, что свойством превращения в клетки различных тканей обладают только эмбриональные стволовые клетки. Но, как было выяснено, ключом к «универсальности» клеток являются определённые 24 гена. Если их внедрить в ту или иную клетку, то она сможет преобразовываться в структуру, аналогичную стволовым клеткам эмбриона, то есть с такими же универсальными возможностями. Как сообщается, подобную клетку уже удалось развить в ткань органов пищеварения, печени, сердечной мышцы, костные структуры.Японские специалисты полагают, что уже в течение ближайших 10 лет можно будет получить практические методики выращивания в организме человека новых органов взамен поврежденных в результате болезни или несчастного случая.