Употребление жидкости защитит от рака мочевого пузыря

Недостаток поступления жидкости в организм повышает риск возникновения рака мочевого пузыря, утверждают американские исследователи из университета Брауна.Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли добровольное участие около 48 тыс. мужчин в возрасте от 22 до 75 лет. Оказалось, что общее потребление жидкости в объеме 2,5 литра снижает риск возникновения рака мочевого пузыря на 24%. Сюда входит не только чистая вода, но и чай, первые блюда и другие виды потребляемых жидкостей, пояснили специалисты.Эксперты полагают, что возникновение болезни связано с нарушением водного баланса в организме, так как благодаря обильному питью нормально омываются стенки мочевого пузыря, потому канцерогены не имеют возможности длительно воздействовать на ткани органа. Контроль за употребляемой жидкостью поможет предотвратить возникновение рака, считают исследователи.