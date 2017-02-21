Употребление жидкости защитит от рака мочевого пузыря
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Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли добровольное участие около 48 тыс. мужчин в возрасте от 22 до 75 лет. Оказалось, что общее потребление жидкости в объеме 2,5 литра снижает риск возникновения рака мочевого пузыря на 24%. Сюда входит не только чистая вода, но и чай, первые блюда и другие виды потребляемых жидкостей, пояснили специалисты.
Эксперты полагают, что возникновение болезни связано с нарушением водного баланса в организме, так как благодаря обильному питью нормально омываются стенки мочевого пузыря, потому канцерогены не имеют возможности длительно воздействовать на ткани органа. Контроль за употребляемой жидкостью поможет предотвратить возникновение рака, считают исследователи.
24СМИ
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