Алкоголь разрушает легкие

Алкоголь разрушает здоровье не только печени, но и легких, утверждают американские исследователи из Университета Эмори.Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что алкоголь разрушает на молекулярном уровне легкие человека, злоупотребляющего спиртным. Оказалось, что алкоголь разрушает белки, которые обладают антиоксидантными свойствами и защищают ткани легких от пропитывания жидкостью, что в итоге ослабляет иммунную систему.Эксперты также обнаружили, что нейтрализовать действие алкоголя на легкие возможно с помощью лечения фактором, который стимулирует колонии гранулоцитов/макрофагов – клеток-защитников иммунной системы.