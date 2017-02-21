Ученые могут диагностировать заболевания сердца за несколько минут
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Как утверждают авторы программы, их новшество позволит избежать сложных и долгих процедур диагностики и назначить сразу пациенту лечение, так как за несколько минут пребывания в больнице пациент будет направлен на амбулаторное лечение либо получит другие рекомендации.
Эксперты сообщили, что в мире нет аналогов этой программы, которая способна спасти множество жизней и позволит разгрузить приемные покои клиник.
Испытания новой технологии диагностики уже прошли в 10 ведущих больницах Израиля. В ближайшее время ожидаются точные оценки ее эффективности, сообщили разработчики.
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