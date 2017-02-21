Ученые могут диагностировать заболевания сердца за несколько минут

Израильские специалисты разработали компьютерную программу, благодаря которой можно будет ставить диагноз заболеваний сердца буквально за несколько минут.Как утверждают авторы программы, их новшество позволит избежать сложных и долгих процедур диагностики и назначить сразу пациенту лечение, так как за несколько минут пребывания в больнице пациент будет направлен на амбулаторное лечение либо получит другие рекомендации.Эксперты сообщили, что в мире нет аналогов этой программы, которая способна спасти множество жизней и позволит разгрузить приемные покои клиник.Испытания новой технологии диагностики уже прошли в 10 ведущих больницах Израиля. В ближайшее время ожидаются точные оценки ее эффективности, сообщили разработчики.