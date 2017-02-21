Американские ученые разработали новый класс антибиотиков

Новый класс антибиотиков, эффективно противостоящий резистентной к обычным антибиотикам внутрибольничной инфекции благодаря своей способности не убивать патогенные бактерии, а блокировать их токсичные выделения, разработан американскими учеными.Речь идет о Acinetobacter baumannii, грамотрицательной бактерии, которая, после попадания в кровяное русло больничных пациентов через открытые раны, дыхательные трубки и катетеры, вызывает у них опасные для жизни инфекционные заболевания. В последние годы появились штаммы Acinetobacter baumannii, резистентные ко многим антибиотикам, а некоторые штаммы этой бактерии устойчивы ко всем известным антимикробным препаратам, что делает ее неуязвимой, а вызываемые ей болезни неизлечимыми.В процессе размножения Acinetobacter baumannii в зараженном ею организме увеличивается концентрация липополисахарида (ЛПС) - основного компонента клеточной стенки бактерии. ЛПС является эндотоксином, так как распознается клетками адаптивного иммунитета и вызывает сильный иммунный ответ организма в виде воспалительной реакции, которая может привести к септическому шоку. Действие многих антибиотиков направлено на повреждение ЛПС, что для полирезистентных штаммов Acinetobacter baumannii не работает.Брэду Спеллбергу (Brad Spellberg) из Медицинского центра Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) и его коллегам удалось частично блокировать синтез ЛПС с помощью небольшой молекулы разработанного ими вещества LpxC-1. В отличие от обычных антибиотиков, LpxC-1 не убивает бактерию, а лишь сокращает концентрацию эндотоксина, что, в свою очередь, не дает развиться сильной воспалительной реакции, обычно смертельной для и без того ослабленных пациентов. Применение этого метода на мышах показало его эффективность.Как отметила рецензент исследования, Лиисе-Анне Пирофски (Liise-anne Pirofski) из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, метод нейтрализации вирулентных факторов представляется очень перспективным в свете поисков альтернативных путей борьбы с инфекциями.Согласно определению ВОЗ, внутрибольничная инфекция (ВБИ) – это любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, поражающее больного в результате его госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществляемой им деятельности независимо от того, проявляются или нет симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в больнице. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США ежегодно регистрируется около 1,7 миллиона случаев возникновения внутрибольничных инфекций, вызванных различными типами микроорганизмов. С ними связано 99 тысяч смертей. В Европе смертность от ВБИ составляет 25 тысяч случаев в год. В России статистика смертности от внутрибольничных инфекций не ведется.