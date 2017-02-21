Инфракрасный свет способствует потере лишнего веса

К такому выводу пришли немецкие ученые из Института спортивной медицины в Регенсбурге после проведения исследования с участием 40 женщин.Участниц, весящих от 76 до 125 кг, разделили на две группы. Три раза в неделю в течение 45 минут все добровольцы крутили педали на велотренажере, причем половине женщин одновременно облучали инфракрасным светом проблемные зоны – живот и бедра, остальные вошли в группу контроля.Спустя четыре недели ученые взвесили участниц и измерили объемы талии и бедер. Выяснилось, что женщины, облучаемые инфракрасным светом, потеряли почти на 2 килограмма больше чем те, кто просто крутил педали. Кроме того, облученные инфракрасным светом участницы потеряли до 8 см в объеме талии и бедер – почти в четыре раза больше, чем женщины из контрольной группы.По словам руководителя исследования , облучение проблемных зон стимулирует обмен веществ и усиливает расщепление жира, который сжигается во время тренировки.«Результаты исследования показывают, что инфракрасное облучение во время нагрузки на выносливость в сочетании с соответствующим питанием может использоваться для усиления похудания», — сообщил ученый.