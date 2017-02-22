Инъекции можно заменить ингалятором

Шотландским специалистам удалось разработать устройство – ингалятор, позволяющее заменить для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, ежедневные внутривенные инъекции.Ученые из университета Стрэтклайда в Глазго разработали и предложили для клинических исследований устройство, которое позволит лечить пациентов с раком легкого более щадящим образом, чем это осуществляется с помощью капельниц.Не менее важное преимущество нового метода в том, что с помощью ингалятора больные раком пациенты будут получать препарат намного быстрее и в меньших дозах с сохранением результативности, что позволит сократить действие побочных эффектов.Разработчики объяснили, что действие ингалятора заключается в том, что лекарство под давлением распыляется через маску или дыхательную трубку. Препарат попадает практически на всю поверхность легких, что позволяет снизить его дозу. Медики надеются, что это облегчит процесс лечения онкобольных.