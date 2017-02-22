Инъекции можно заменить ингалятором
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Ученые из университета Стрэтклайда в Глазго разработали и предложили для клинических исследований устройство, которое позволит лечить пациентов с раком легкого более щадящим образом, чем это осуществляется с помощью капельниц.
Не менее важное преимущество нового метода в том, что с помощью ингалятора больные раком пациенты будут получать препарат намного быстрее и в меньших дозах с сохранением результативности, что позволит сократить действие побочных эффектов.
Разработчики объяснили, что действие ингалятора заключается в том, что лекарство под давлением распыляется через маску или дыхательную трубку. Препарат попадает практически на всю поверхность легких, что позволяет снизить его дозу. Медики надеются, что это облегчит процесс лечения онкобольных.
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