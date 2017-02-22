Разговоры с подругой вызывают зависимость, но не помогают решить проблему
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Ученые провели ряд тестов, в ходе которых девочки подросткового возраста рассказывали об откровенных разговорах со своими подругами. Выяснилось, что после таких бесед девичьи проблемы не только не решались, но и приобретали более тягостные масштабы. Дело в том, что в результате таких бесед девочки зацикливались на негативных мыслях. Для многих из них это становилось толчком для возникновения депрессии.
Специалисты пояснили, что после откровенных разговоров с подругой в мозге подростка, испытывающего проблемы, активируются вещества, действие которых похоже на воздействие наркотиков на наркомана со стажем, потому на первом этапе настроение улучшается, но дальнейшее продолжение беседы провоцирует возникновение депрессии.
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