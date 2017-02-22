Разговоры с подругой вызывают зависимость, но не помогают решить проблему

Существуем мнение, что лучшим психологом для женщины может быть ее подруга. Однако выяснилось, что женские разговоры не избавляют от душевных переживаний, а усиливают их, утверждают американские исследователи из Университета Миссури.Ученые провели ряд тестов, в ходе которых девочки подросткового возраста рассказывали об откровенных разговорах со своими подругами. Выяснилось, что после таких бесед девичьи проблемы не только не решались, но и приобретали более тягостные масштабы. Дело в том, что в результате таких бесед девочки зацикливались на негативных мыслях. Для многих из них это становилось толчком для возникновения депрессии.Специалисты пояснили, что после откровенных разговоров с подругой в мозге подростка, испытывающего проблемы, активируются вещества, действие которых похоже на воздействие наркотиков на наркомана со стажем, потому на первом этапе настроение улучшается, но дальнейшее продолжение беседы провоцирует возникновение депрессии.