Клетка мозга: природная флешка для данных

Согласно исследованиям ученых, всего одной клетки мозга достаточно для кратковременного хранения информации, значимой для жизни организма. Исследование, проведенное на клетках мозга лабораторных мышей, показало, что единичная клетка способна хранить данные полностью автономно около минуты.По мнению специалистов, дальнейшие исследования в этой области должны помочь в изучении так называемых "краткосрочных воспоминаний", блокировка которых сигнализирует о развитии болезни Альцгеймера.Американские специалисты, проводившие опыты, говорят, что различие между кратковременной и долговременной памятью можно сравнить с оперативной памятью компьютера и его жестким диском. Живым организмам, в том числе человеку, для выполнения обычной деятельности нужна возможность быстро получать доступ к требуемым данным, хранящимся в краткосрочной памяти. Этот вид памяти быстр, релевантен, но его объем невелик. А вот долговременная память значительно менее быстрая, но ее объем в разы больше.На протяжении десятков лет ученые исследовали мозг, пытаясь идентифицировать регионы, отвечающие за каждый тип памяти, а также понять, как работают клетки каждого типа.Классическая теория исходит из того, что для сохранения воспоминаний несколько клеток мозга формируют так называемую цепь, которая подкрепляется электронными микроимпульсами. Более современные теории говорят о том, что даже единичная клетка мозга способна хранить некий объем данных, пишут Подробности.Исследование, проведенное в Университете Техаса, говорит о том, что в клетках присутствует определенный компонент или химический рецептор, активизация которого дает клетке команду на хранение данных.Следующим шагом для ученых должно стать изучение внутренней структуры клетки, а также того, можно ли ее улучшить лекарственными препаратами