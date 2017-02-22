Повышенная сексуальная активность может привести к раку простаты

Специалисты Ноттингемского университета изучили половую жизнь 800 мужчин, примерно половина из которых больны раком простаты. Выяснилось, что у сексуально более активных мужчин риск заболеть раком простаты оказался выше.Группа исследователей под руководством доктора Поликсения Димитропулу опросила 400 мужчин, больных раком простаты и 409 здоровых мужчин.Им были заданы вопросы о том, насколько активны они были в половом отношении, сколько у них было сексуальных партнеров, и перенесли ли они когда-либо половые инфекции.Примерно одинаковое число опрошенных из обеих групп - 59% - сказали, что в возрасте до 30 лет они занимались сексом 12 раз в месяц и чаще. В 30-40 лет таких было 48%, в 40-50 лет - 28%, в 50 лет и старше -13%.Среди болеющих раком простаты две пятые в прошлом имели шесть и более партнерш. В группе здоровых мужчин таких была лишь треть.Различие между двумя группами проявилось в количестве мужчин, занимавшихся сексом или мастурбировавших наиболее часто.40% болеющей раком группы делали это более 20 раз в месяц и чаще. В здоровой группе таких было 32%.Этот разрыв сокращался по мере увеличения возраста опрошенных.По мнению доктора Димитропулу, существует вероятность того, что половые гормоны у некоторых мужчин ответственны как за более сильное половое влечение в молодости, так и за развитие рака простаты в более зрелом возрасте."Гормоны, судя по всему, играют ключевую роль в развитии рака простаты, и поэтому в качестве терапии очень распространено в таких случаях снижение уровня гормонов, которые, как предполагается, стимулируют рост раковых клеток", - говорит доктор Димитропулу.По его словам, пока не ясно, почему связь между половой активностью и раком простаты ослабевает с возрастом.Поликсений Димитропулу указывает, однако, что, согласно другим исследованиям, половая активность способствует выводу токсинов из простаты