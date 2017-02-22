Белок способен усилить иммунитет при раке груди

Ученые смогли обнаружить белок, при воздействии на который иммунитет усиливает борьбу с раковыми клетками при раке молочной железы.Международная группа исследователей из университетов США, Польши и Японии в ходе лабораторного эксперимента обнаружила, что изменения белка Tyk2 влияет на способность иммунной системы реагировать на опухоль. По их наблюдениям, усиление активность белка способствует остановке роста опухоли молочной железы. Эксперимент на лабораторных мышах показал, что у грызунов, которых лишили Tyk2 появилась повышенная склонность к росту опухоли.Эксперты сообщили, что они описали роль белка Tyk2 в биохимических сигнальных путях, которые связаны с иммунитетом в своей статье. Это поможет использовать открытие для создания лекарств для борьбы с раком молочных желез, считают ученые.