Регулярные физические нагрузки приводят к раннему климаксу
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Ученые провели исследование, в котором приняли участие 3100 женщин, которые еще не прошли менопаузу. Специалисты наблюдали за состоянием здоровья испытуемых в течение 10 лет.
Оказалось, что участницы эксперимента, которые занимались спортом по 8-10 часов в неделю, на 17% чаще были в числе тех, у кого появились симптомы менопаузы в период эксперимента, по сравнению с женщинами, которые были менее активны. Также исследователи выяснили, что риск наступления ранней менопаузы увеличивался на 15% у женщин, рацион которых был богат растительной пищей и рыбой.
Эксперты полагают, что у тех, кто занимается спортом и ест полезную пищу, воздействие гормона эстрогена на организм снижено, что и приводит к ранней менопаузе.
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