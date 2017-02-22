Регулярные физические нагрузки приводят к раннему климаксу

Существует связь между здоровым образом жизни и ранними симптомами менопаузы, считают японские исследователи.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 3100 женщин, которые еще не прошли менопаузу. Специалисты наблюдали за состоянием здоровья испытуемых в течение 10 лет.Оказалось, что участницы эксперимента, которые занимались спортом по 8-10 часов в неделю, на 17% чаще были в числе тех, у кого появились симптомы менопаузы в период эксперимента, по сравнению с женщинами, которые были менее активны. Также исследователи выяснили, что риск наступления ранней менопаузы увеличивался на 15% у женщин, рацион которых был богат растительной пищей и рыбой.Эксперты полагают, что у тех, кто занимается спортом и ест полезную пищу, воздействие гормона эстрогена на организм снижено, что и приводит к ранней менопаузе.