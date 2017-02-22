Как развивается рак ротовой полости

Рак ротовой полости может развиваться двумя различными путями, которые определяют тяжесть заболевания.Ранее считалось, что рак этой локализации во всех случаях развивается одинаково, однако ученые из института Беатсон (Beatson Institute) в Глазго доказали, что это не так. Руководитель исследования Пол Харрисон (Paul Harrison) и его коллеги сравнили образцы, взятые изо рта здоровых людей, больных раком ротовой полости и пациентов с предраковыми изменениями. Выяснилось, что существуют две разновидности рака, одна из которых протекает значительно более агрессивно.У больных, страдающих агрессивной формой рака, нарушена структура двух генов — гена p53, останавливающего деление поврежденных клеток, и гена p16, регулирующего деление клеток и препятствующего развитию рака, сообщили исследователи. По словам Харрисона, пациенты с агрессивной формой рака значительно хуже поддаются лечению и реже выживают. Определив, в каких случаях предраковое состояние может перейти в агрессивную форму заболевания, врачи могут назначить пациентам оптимальное лечение, сообщил ученый. Для этой цели необходимо разработать соответствующий диагностический тест, добавил он. Рак ротовой полости чаще всего развивается в возрасте 50 лет и старше. Наиболее высокий риск заболевания имеют люди, употребляющие жевательный табак, а также курильщики и лица, злоупотребляющие алкоголем. В Великобритании от этой разновидности рака ежегодно умирает около 1600 человек.