Как развивается рак ротовой полости

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Рак ротовой полости может развиваться двумя различными путями, которые определяют тяжесть заболевания.

Ранее считалось, что рак этой локализации во всех случаях развивается одинаково, однако ученые из института Беатсон (Beatson Institute) в Глазго доказали, что это не так. Руководитель исследования Пол Харрисон (Paul Harrison) и его коллеги сравнили образцы, взятые изо рта здоровых людей, больных раком ротовой полости и пациентов с предраковыми изменениями. Выяснилось, что существуют две разновидности рака, одна из которых протекает значительно более агрессивно.

У больных, страдающих агрессивной формой рака, нарушена структура двух генов — гена p53, останавливающего деление поврежденных клеток, и гена p16, регулирующего деление клеток и препятствующего развитию рака, сообщили исследователи. По словам Харрисона, пациенты с агрессивной формой рака значительно хуже поддаются лечению и реже выживают. Определив, в каких случаях предраковое состояние может перейти в агрессивную форму заболевания, врачи могут назначить пациентам оптимальное лечение, сообщил ученый. Для этой цели необходимо разработать соответствующий диагностический тест, добавил он. Рак ротовой полости чаще всего развивается в возрасте 50 лет и старше. Наиболее высокий риск заболевания имеют люди, употребляющие жевательный табак, а также курильщики и лица, злоупотребляющие алкоголем. В Великобритании от этой разновидности рака ежегодно умирает около 1600 человек.
Listis
LentaInform
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24СМИ

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