Грецкие орехи снижают риск возникновения рака груди

Грецкий орех способствует защите организма от возникновения злокачественных опухолей, считают американские исследователи из университета Маршалла.Ученые провели опыты на лабораторных мышах, в ходе которого ввели в рацион животных грецкие орехи. Орехи подсыпали самкам в период беременности и лактации, а также кормили родившихся мышей на протяжении всей жизни.В итоге риск возникновения злокачественных опухолей снизился у грызунов во много раз, сообщили специалисты.Эксперты рекомендуют женщинам ввести в свой ежедневный рацион около 50 г грецких орехов.