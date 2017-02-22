Грецкие орехи снижают риск возникновения рака груди
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Ученые провели опыты на лабораторных мышах, в ходе которого ввели в рацион животных грецкие орехи. Орехи подсыпали самкам в период беременности и лактации, а также кормили родившихся мышей на протяжении всей жизни.
В итоге риск возникновения злокачественных опухолей снизился у грызунов во много раз, сообщили специалисты.
Эксперты рекомендуют женщинам ввести в свой ежедневный рацион около 50 г грецких орехов.
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