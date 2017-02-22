Утренние часы признаны лучшим временем для операций

Утренние часы являются лучшим временем для проведения хирургических операций, полагают американские исследователи. По их данным, наименьшее число осложнений наблюдается во время операций, начавшихся между 9 часами утра и 12 часами дня. Больше всего осложнений происходит во время операций, начавшихся с 3 до 4 часов дня.В ходе исследования специалисты из Университета Дюка проанализировали результаты более 90 000 операций, проведенных в университетской больнице. Как преполагают ученые, влияние на ход и результаты операций могут оказывать изменение болевой чувствительности пациентов в зависимости от суточных ритмов, длительное ожидание операции, график работы сотрудников медицинских учреждений и их усталость.По словам координатора исследовательского проекта доктора Мелани Райт, лишь незначительное число выявленных ее командой осложнений приводили к серьезному ухудшению состояния больных. Абсолютное большинство проблем было связано с повышенной болевой чувствительностью и приступами тошноты и рвоты в послеоперационный период. Более серьезные осложнения включали пролонгированное действие наркоза, инфекцию ран, скачки давления и отказ медицинского оборудования.