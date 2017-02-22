Речь человека выдает тихо развивающееся слабоумие, убеждены неврологи
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Оказалось, расшифровки пресс-конференций Рональда Рейгана показывали значительные изменения речи политика в течение его президентства. В частности, количество уникальных слов заметно уменьшалось, повторялись одни и те же утверждения, речь наполнили "слова-паразиты".
Экспертов также заинтересовали работы Агаты Кристи, передает "Российская газета". По словам ученых, ее последняя новелла отличается заметным упрощением языка, использованием повторяющихся и нечетких языковых конструкций по сравнению с работами, написанными двадцатью годами ранее.
В целом болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие можно распознать по следующим признакам: долгий подбор слов для выражения своих мыслей, потеря нити разговора, упрощение и "обеднение" речи, как устной, так и письменной. Правда, эксперты признаются, что нечто подобное происходит и на фоне обычной усталости.
Listis
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