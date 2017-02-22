Новый метод поможет вылечить болезнь Хантингтона

Ученые из Каролинского института и Университета Южной Дании создали короткие фрагменты ДНК (олигонуклеотиды), которые могут связываться с геном HTT. Мутация в этом гене вызывает болезнь Хантингтона. Олигонуклеотиды предотвращают выработку белка, повреждающего нервные клетки.Болезнь Хантингтона - наследственное нейродегенеративное заболевание. Белок и информационная РНК (иРНК), образующиеся из-за мутации HTT, уничтожают нервные клетки в головном мозге. Существующие методы лечения позволяют облегчить симптомы заболевания, но не останавливают его прогрессирование.Исследователи утверждают: новый метод все изменит. Олигонуклеотиды связывают и "выключают" иРНК, предотвращая образование вредных белков. Специалисты уже успешно протестировали метод на клеточных линиях пациентов с болезнью Хантингтона. Благодаря новому методу уровни иРНК и опасного белка снизились. Теперь специалисты планируют провести эксперименты с мышами.