Новый метод поможет вылечить болезнь Хантингтона
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Болезнь Хантингтона - наследственное нейродегенеративное заболевание. Белок и информационная РНК (иРНК), образующиеся из-за мутации HTT, уничтожают нервные клетки в головном мозге. Существующие методы лечения позволяют облегчить симптомы заболевания, но не останавливают его прогрессирование.
Исследователи утверждают: новый метод все изменит. Олигонуклеотиды связывают и "выключают" иРНК, предотвращая образование вредных белков. Специалисты уже успешно протестировали метод на клеточных линиях пациентов с болезнью Хантингтона. Благодаря новому методу уровни иРНК и опасного белка снизились. Теперь специалисты планируют провести эксперименты с мышами.
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