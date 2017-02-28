Росздравнадзор сообщил об изъятии из аптек опасного шиповника

Расфасованные в картонные упаковки плоды шиповника от фирмы «Фитофарм» отзывают из обращения – о таком решении уведомил Росздравнадзор. Эксперты обнаружили серию растительного препарата с испорченным и потенциально опасным для самочувствия людей содержимым.По имеющимся данным, производитель препарата - ООО ПКФ «Фитофарм» - сам инициировал предложение об изъятии своей продукции из аптек. Речь, в частности, идет о лекарственном препарате «Шиповника плоды, пачки картонные 100,0» серии 020616.В указанной серии при проверке был обнаружен испорченный и непригодный для использования в домашней терапии шиповник. Его ягоды оказались почерневшими и пригоревшими, вдобавок, помимо этого, поврежденными вредителями и болезнями.В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения отметили, что бракованная серия плодов шиповника должна быть изъята из аптечной продажи, и за исполнением этого обязаны проследить территориальные управления ведомства.Напомним, что шиповник, богатый витамином С, считается эффективным средством укрепления иммунитета и часто рекомендуется при простуде, воспалительных процессах в организме, гипертонии, а также авитаминозе и усталости. С началом весны на плоды шиповника в аптеках традиционно вырастает спрос.